Martin Odegaard è sulla buona strada per tornare dall'infortunio patito lo scorso mese. Secondo le ultime notizie di Sky Sports UK, il centrocampista norvegese dell'Arsenal, in anticipo rispetto ai rumors circolati subito dopo il problema alla caviglia, punta a tornare in campo già a novembre, mese dove oltretutto i Gunners sfideranno l'Inter in Champions League.

L'Arsenal sarà di nuovo in azione il 19 ottobre contro il Bournemouth e poi affronterà squadre del calibro di Liverpool, Chelsea, Newcastle e appunto i nerazzurri nel giro di un mese. Proprio la gara di San Siro potrebbe essere la prima utile per il ritorno a disposizione di Mikel Arteta.