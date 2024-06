In occasion dell'avvio degli Europei, Google ha pubblicato un trend radar per le ricerche sulle varie nazionali tra il 4 e l'11 giugno. Per quel che concerne la Svizzera, il nome più 'googlato' è quello del portiere dell'Inter Yann Sommer, con il 13% delle query. Al secondo posto c'è Xherdan Shaqiri con l'11%, Steven Zuber con il 9%. Sommer si prende anche la maggioranza dei cantoni, compreso anche il Canton Ticino di lingua italiana.