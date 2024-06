Rafael van der Vaart ha una chiara preferenza per il ruolo di terzino della Nazionale olandese, schierandosi dalla parte di Denzel Dumfries nonostante Jeremie Frimpong abbia segnato il suo primo gol con gli Oranje giovedì scorso. Questo è quanto afferma l'ex Tottenham e Real Madrid ai microfoni della ESPN: ""Una cosa è certa per me: Dumfries sta giocando. È di gran lunga il migliore a destra. Frimpong ha giocato molto bene come ala destra, ma penso che sia più un terzino; quindi c'è il rischio che si pestino un po' i piedi".