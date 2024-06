Hamit Altintop esalta Hakan Calhanoglu. Il membro del consiglio direttivo della Federcalcio turca (TFF) e responsabile delle squadre nazionali spende parole al miele per il centrocampista dell'Inter, sottolineando la sua importanza per la Tuchia: "Il nostro capitano Calhanoglu è uno dei 10 calciatori che hanno indossato di più la maglia della Turchia nella storia - le dichiarazioni raccolte da Masterhaber -. Ha servito la nostra Nazionale per tanti anni, a partire dalla categoria Under 16. È un calciatore importante: nonostante abbia avuto la possibilità di scegliere la Germania alla fine ha scelto la Turchia, conoscendo il suo Paese e la sua bandiera".

La grande crescita di Calha passa anche dall'Inter, dove ha conquistato uno scudetto nella stagione appena conclusa: "È stato scelto come il miglior centrocampista della Turchia. Il suo ruolo di capitano è accettato da tutti e la sua qualità è indiscutibile. Hakan è migliorato nel corso degli anni e si è trasformato in un calciatore diverso. Ci sono grandi aspettative da parte sua nella sua nuova posizione e dovremmo sostenerlo in ogni modo"