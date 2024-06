Luciano Spalletti contro Murat Yakin sarà una sfida inedita a livello di nazionali, sabato sera, quando si troveranno di fronte per guidare dalla panchina Italia e Svizzera. I due tecnici, invece, si sono già affrontati nel lontano 2013 alla guida rispettivamente di Zenit San Pietroburgo e Basilea, in un ottavo di finale di Europa League. La doppia gara sorrise all'attuale ct della elvetico grazie al 2-0 maturato all’andata, al St. Jakob Park, difeso poi in Russia con Yann Sommer provvidenziale nel parare il rigore del potenziale pareggio a Shirokov, a ridosso del novantesimo. Un film poi rivisto dai tifosi azzurri, nell'ambito delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar, quando il portiere dell'Inter ipnotizzò due volte Jorginho, a Basilea e all’Olimpico di Roma. Lo ricorda il Corriere del Ticino.