L'allenamento speciale serve sempre per innalzare il tasso di qualità della concentrazione. Soprattutto se sei un portiere e, come Yann Sommer, questa sera giochi i quarti di finale degli Europei. Il portiere nerazzurro ha indossato gli occhiali giapponesi alimentati a batteria durante gli allenamenti per cercare di potenziare i riflessi. Occhiali che, come riferisce TeleFootball, creano un effetto rallentatore quando la palla è in aria.

🚨🇨🇭 Switzerland goalkeepers have been wearing battery-powered Japanese glasses in training to try and boost reflexes...



The glasses create a slow-motion effect when the ball is in the air, reports @TeleFootball.