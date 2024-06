Alla vigilia di Olanda-Francia, gara nella quale ingaggerà un duello dal sapor di derby di Milano con Theo Hernandez, Denzel Dumfries ha fatto un appello alla tifoseria Orange per la gara di stasera: "Venite e Lipsia ancora in tanti - le parole del laterale dell'Inter -. E' stato un grande inizio con la Polonia ad Amburgo, dateci il supporto che ci serve e che abbiamo sentito domenica".

Denzel is ready for you!



