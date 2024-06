Nell'immediato pre partita di Croazia-Italia, Luciano Spalletti ha motivato così la scelta di tornare al 3-5-2 dopo la sconfitta netta contro la Spagna: "Noi già in America e a Empoli abbiamo giocato così, le convocazioni facevano intendere questo modulo - le parole del ct azzurro a Sky Sport -. Era una cosa di cui si era parlato, avevo un'esigenza di mettere uno vicino alla prima punta, Scamacca è rimasto troppo solo nelle prime due partite e gli hanno dato delle colpe. Avevo l'esigenza di assorbire con la linea difensiva i tagli centrali che faranno dietro i nostri centrocampisti. Jorginho, Pellegrini, Barella e Raspadori sanno dialogare per fare alzare gli esterni e mettere in difficoltà la Croazia. Abbiamo le carte in regola per fare una partita equilibrata".