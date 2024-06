Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Francia a due giorni dal match contro l'Olanda, il centrocampista transalpino e della Juventus, Adrien Rabiot ha risposto alle domande dei giornalisti presenti che lo hanno incalzato anche sulla presa di posizione di Thuram e Mbappé contro Le Pen. Di seguito alcune delle sue risposte, tra le quali quelle sul futuro.

Quale sarà il suo futuro?

"Pensavo che il mio futuro si decidesse prima dell'Europeo. Non è così, ma non mi preoccupa. Io sono concentrato sull'Europeo, questo l'ho messo da parte. Sto parlando con il mio agente, ma è stato messo in secondo piano e sono completamente concentrato sulla Francia. Ma non sono preoccupato.

Thiago Motta alla Juventus. Che ne pensa?

"È un grande allenatore, ha fatto molto bene in Italia da quando è lì. Abbiamo giocato diverse stagioni insieme, ma questo non sarà determinante nella mia scelta, lui ha la sua carriera da guidare e io la mia. In ogni caso è un'ottima scelta per la Juventus".

La Francia ha la squadra per vincere l'Europeo?

"Abbiamo giocatori giovani ma molto competitivi. Nelle amichevoli a volte c'è meno impegno, meno intensità, ma quando siamo in un torneo vogliamo arrivare fino in fondo e in queste grandi competizioni ci riveliamo".

Una sua opinione sulle elezioni? Ne hanno parlato Thuram e Mbappé.

"È importante nel senso che rappresentiamo la squadra francese. C’è in gioco anche il futuro della Francia, è un tema molto importante, anche scottante. Ognuno è libero di pensare quello che vuole e di dire il suo. Ciò che vogliamo è dire alla gente di andare a votare, non di dare agli altri l'opportunità di scegliere per se stessi. Non dirò il mio voto, ma siamo in una democrazia e dobbiamo accettare chiunque ottenga il maggior numero di voti, ma non dobbiamo farci parassitare da questo all’interno del gruppo, abbiamo una competizione da gestire. Se potessimo metterla un po’ da parte, sarebbe positivo".

Che cosa si aspetta dall'Olanda?

"Siamo stati molto bravi nella partita in cui abbiamo segnato quattro gol, siamo stati molto efficienti. Siamo stati un po' meno bravi in ​​termini di efficienza contro l'Austria. Se mettiamo la stessa intensità che contro l'Austria e siamo anche concreti è un modo per fare davvero la differenza".