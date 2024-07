Il difensore nerazzurro Stefan De Vrij commenta così a Rai Sport la vittoria in rimonta sulla Turchia e l'accesso alle semifinali di Euro 2024: "Sono felicissimo, era importante andare in semifinale. È stata una partita intensa, poi loro ci hanno fatti soffrire un po', sono andati in vantaggio e si sono chiusi, non era facile per noi. Abbiamo continuato a giocare e a cercare gli spazi, abbiamo pareggiato su un calcio d'angolo, abbiamo trovato il vantaggio e poi abbiamo dovuto soffrire fino alla fine, anche questa è una qualità

Siete convinti di poter andare ancora più avanti?

"C'è grande fiducia, grandissima qualità. È stato bello vedere una squadra che soffre tutti insieme, che è unita. Anche quelli che sono fuori sono importantissimi. Siamo felici e da domani cominciamo a preparare la semifinale".