Intervistato da La 1, l'attaccante dell'Atletico Madrid e della Spagna Alvaro Morata, accostato in passato all'Inter e quest'anno avversario in Champions League, competizione salutata proprio nel match di ritorno contro i colchoneros, ha 'sedato' le voci di mercato con una promessa al suo Atleti prima di avvisare l'Italia di Luciano Spalletti in vista del match di giovedì.

"Ci sono molte cose che hanno il loro peso e che sono importanti. Io voglio vincere un titolo con l'Atletico Madrid" ha promesso ai rojiblancos. Poi sul match contro gli azzurri per la seconda chiamata di Euro '24 ha aggiunto: "Mi sento pronto, ci stiamo allenando bene. Non vedo l'ora che arrivi questa partita".