"Siamo un po' stanchi. Questa partita era molto importante. Abbiamo rispecchiato lo spirito di squadra fino all'ultimo minuto. Sono molto felice per i miei giocatori. Mi congratulo di cuore con i milioni di persone che ci seguono. Ci sono stati problemi di spirito di squadra nelle prime partite, ma mi congratulo con i giocatori che hanno dimostrato il loro spirito di squadra anche in questo incontro". Così Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Austria, successo valso i quarti dell'Europeo.

Vittoria storica molto importante:

"Nel 2008 non c'erano gli ottavi di finale, siamo arrivati direttamente ai quarti".

Parlando della partita con l'Olanda, Montella ha detto:

"'È forte, ma abbiamo una squadra che gioca con il cuore. Recupereremo le energie e faremo la nostra partita".

Puoi vincere questo torneo?

"I tifosi sono seriamente dalla nostra parte, sono appassionati. Sono felice se abbiamo reso felici i turchi. Sentiamo sempre questa responsabilità, questo sostegno. Puoi realizzare questi sogni solo se lavori duro fin dall'inizio. Inizieremo a lavorare da domani perché la partita con l'Olanda si avvicina".

C'è la possibilità di battere l'Olanda?

"Quasi tutte le partite di Euro 2024 sono incerte fino all'ultimo minuto. Non possiamo sapere l'esito della prossima partita. Dobbiamo cercare il modo di mantenere la nostra unità. I ​​nostri piedi saranno saldi a terra. Nessuno ti offrirà un'opportunità su un piatto d'argento".