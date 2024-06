Dopo la Spagna anche la Svizzera, l'Italia ha perso due partite in una singola edizione dell'Europeo per la prima volta nella sua storia. Una statistica che sottolinea il disastro azzurro in Germania.

Il gol di Zaccagni, all'ultimo respiro, aveva già evitato la seconda sconfitta contro la Croazia. Ma a quanto pare era solo questione di tempo. Da segnalare anche che la Svizzera non batteva l'Italia da 31 anni. La Nazionale azzurra non ha raggiunto i quarti di finale all'Europeo per la prima volta dal 2004, quando uscì ai gironi.