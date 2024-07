Ad una settimana dalla grande gioia ottenuta proprio contro l’Italia, la Svizzera di Yann Sommer è chiamata all’irrinunciabile appuntamento dei quarti di finale di Euro 2024 alle 18.00 di oggi. Per il match contro l’Inghilterra, Yakin non ha dubbi: in campo con il 3-4-2-1 che vedrà, ovviamente, protagonista tra i pali dal primo minuto l’estremo difensore dell’Inter.