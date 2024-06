Osservato speciale dell'Inter a Euro 2024, Dan Ndoye sta diventando sempre di più un punto fermo della Nazionale svizzera, con la quale domenica scorsa ha segnato il suo primo gol nella sfida con i padroni di casa della Germania. "Il suo rendimento non è una sorpresa per noi, ha grandi qualità - ha spiegato in conferenza stampa Remo Freuler, suo compagno di squadra anche nel club al Bologna -. E' fenomenale nell’uno contro uno e il fatto che si sia sbloccato sotto porta è molto importante psicologicamente per lui. Se inizia a segnare con regolarità può fare una grandissima carriera".