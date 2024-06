"Non sono affatto deluso. Naturalmente volevamo il primo posto, ma c'era Skorupski" ha detto il ct della Francia, Didier Deschamps dopo la partita contro la Polonia, match finito 1-1 che costa ai transalpini il secondo posto in classifica. "Skorupski è stato eccellente, ha fatto molte parate e non siamo riusciti a sfruttare al meglio le nostre occasioni ne abbiamo avute cinque nel primo tempo, ma non è solo questione di sfruttare le nostre occasioni, bisogna dare merito al portiere" dice sull'estremo difensore polacco.

Sulla partita:

"Dobbiamo giocare veloce, con la palla in coperta. Non avremmo mai vinto in aria perché loro sono più forti di noi. Puoi avere due occasioni e segnarne due. Puoi averne sette come noi fatto oggi e non segnare. Ovviamente possiamo migliorare, ma sarei più preoccupato se non ci fossero occasioni".

Sulla umore della Francia:

"Non ho intenzione di frustare un cavallo morto. La squadra è unita, sta creando occasioni. Il fatto di non aver segnato limita la nostra prestazione ma alla fine siamo agli ottavi ed eravamo in un gruppo davvero difficile. Adesso avremo un po' di tempo libero, e speriamo che anche voi giornalisti abbiate un po' di tempo libero".