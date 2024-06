La prima giornata del Gruppo E di Euro 2024 si conclude con la comoda vittoria della Romania sull'Ucraina, strapazzata 3-0 dalle reti di Stanciu, Marin e Dragus. I romeni si trovano ora al primo posto in solitaria con 3 punti, ma restano ovviamente in attesa di conoscere il risultato di Belgio-Slovacchia in programma alle ore 18.