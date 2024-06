"Mbappé si è allenato ieri e si parteciperà a quello di oggi, vedremo. Facciamo di tutto, con lo staff medico, per renderlo disponibile per domani. Lui come tutti i giocatori ci tiene ad esserci, ha avuto questo brutto infortunio e ora sta peggio col naso che con i piedi o con le ginocchia (ride, ndr), ma le cose stanno andando bene" ha detto Didier Deschamps ai microfoni di Sky Sport, dove il ct della Francia ha rassicurato sul capitano Blues prima di rispondere sull'avversaria di domani, ovvero la Nazionale olandese dei due interisti Dumfries e De Vrij.

Sull'Olanda:

"Credo che negli ultimi match l'Olanda aveva giocatori assenti per infortuni, almeno 4-5 giocatori. Quindi significa che stanno facendo molto bene, e questo anche prima dell'Europeo. Hanno una squadra di qualità e fa parte delle migliori squadre della competizione. L'obiettivo nostro, come il loro, è cercare la qualificazione già domani".

Poi, in conferenza stampa, il ct transalpino è stato incalzato su Upamecano e Giroud:

"Torneranno presto a sudare anche se è più corta del solito".