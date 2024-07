In vista di Spagna-Francia, match valido per la semifinale di Euro 2024, il ct dei transalpini Didier Deschamps si presenta ai microfoni di Sky Sport, per presentare la sfida contro i vicini iberici. Di seguito le sue parole.

Partite sfavoriti?

"Questa è una considerazione da giornalisti. Guardando le partite capisco che la Spagna ha fatto molto meglio di noi fin qui, ha incontrato qualche problema solo contro la Germania che è un'ottima squadra, però le altre sono state piuttosto facili per loro. Noi nella difficoltà siamo riusciti ad arrivare a giocare questa finale e c'è un posto in finale in gioco. E faremo di tutto per essere di nuovo presenti domenica prossima".