Dal ritiro della Croazia, il portiere Dominik Livakovic parla in conferenza stampa in vista della decisiva partita contro l'Italia provando a individuare qual è il pericolo principale che gli Azzurri possono portare ai Vatreni: "Hanno una squadra di qualità, con gente come Gianluca Scamacca, Federico Chiesa, Davide Frattesi... Gli italiani hanno buoni giocatori in buoni club, buoni tiratori e dobbiamo stare attenti a loro".

Livakovic parla anche del suo dirimpettaio di lunedì, Gigio Donnarumma: "Agli ultimi Europei è stato il miglior giocatore, ed è ancira così giovane. Questo la dice lunga sulle sue qualità. È un ottimo portiere, penso che sia il migliore. E durante la partita contro la Spagna ha mostrato la sua classe".