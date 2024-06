Intervistato dalla UEFA, il difensore della Nazionale italiana Alessandro Buongiorno ha risposto sulla caratteristica d'impostare il gioco della nuova generazione di difensori azzurri della quale fa parte anche l'interista Bastoni: "Adesso tutti i giocatori devono saper fare un po’ tutto. Il difensore oltre a difendere la propria porta, deve sapere anche giocare la palla. Lavoriamo molto su questo. Tutto per permettere alla squadra di partire, iniziare l’azione e giocare nel migliore dei modi possibili" ha detto.

Sul match con l'Albania:

"L'inizio è stato complicato però la squadra si è subito ripresa, abbiamo reagito. Siamo riusciti a ottenere il pareggio subito e a passare in vantaggio abbastanza velocemente. Quella reazione è la testimonianza che ci siamo. Ci sono dei momenti in cui devi tenere un po’ di più il possesso, altri in cui devi pungere, far male all’avversario. Abbiamo fatto bene nella scelta di questi momenti, nell’intensità e nella voglia che ci hanno messo tutti per recuperare la partita, di andare a pressarli".