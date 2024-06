“Questa Nazionale probabilmente è sottostimata, ma molto competitiva". A dirlo è Gianluigi Buffon, capo delegazione dell'Italia, oggi protagonista assieme a Giovanni Di Lorenzo della prima conferenza stampa da ‘Casa Azzurri’. "Prima di tutto per lo spessore umano dei ragazzi che la compongono, ed è la cosa che più mi ha sorpreso e che mi ha fatto più piacere - ha spiegato l'ex portiere parlando a tre giorni dall'esordio di Donnarumma e compagni a Euro 2024 -. Il senso di appartenenza a questa maglia, poi il loro atteggiamento che è l'atteggiamento di chi con grande umiltà e spirito di servizio si mette a disposizione di ogni linea guida che l'allenatore dà e che la Federazione cerca di trasferire. E poi ci sono 4 o 5 elementi che fanno parte del 'gotha' del calcio europeo e mondiale. E dunque oltre ad un ottimo gruppo, abbiamo anche delle individualità per far sì che si possa fare bene”.