L'Europeo che stanno disputando i giocatori svizzeri del Bologna non può che inorgoglire Marco Di Vaio, che si è espresso così alla RSI a due giorni dalla sfida valida per gli ottavi di finale che metterà di fronte gli elvetici alla Nazionale italiana: "Siamo contenti dei nostri ragazzi, stanno dimostrando il loro valore giocando a un ottimo livello - le parole del diesse rossobiu - Quello svizzero è un campionato di riferimento per noi, lo seguiamo molto come scouting. È in parte un caso perché ci sono capitate delle opportunità come con Freuler. Su Ndoye e Aebischer , invece, li abbiamo cercati perché avevamo bisogno qualcuno in quei ruoli. Siamo contenti che stiano dimostrando il loro valore".