Cristian Chivu, immortalato nelle immagini esclusive di FcInterNews, è stato avvistato oggi pomeriggio nella sede del club, in Viale della Liberazione, quando erano presenti tutti i vertici dei nerazzurri. Il tecnico rumeno ha fatto il punto della situazione con la dirigenza interista sul mercato quando mancano pochi giorni alla chiusura della finestra invernale. Il tutto a dimostrare, visto che non si è trattata della prima visita e riunione di queste settimane in sede, l’unità del gruppo di lavoro, che spera quindi di rinforzare la squadra – il ruolo di esterno destro quelle più gettonato - nei prossimi giorni.

Sezione: Esclusive / Data: Mer 21 gennaio 2026 alle 19:33 / Fonte: dall'inviato Simone Togna
Autore: Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
