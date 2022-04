Un tesoretto per rimpinguare le casse nerazzurre, ma soprattutto per scongiurare l’ipotesi di nuove cessioni eccellenti. È ancora presto per parlare con cognizione di causa dell’Inter che sarà, sicuramente però si possono trarre delle linee guida da seguire per il futuro dei nerazzurri. La parola d’ordine, come ammesso pubblicamente dai vertici della Beneamata, riguarda l’auto-sostenibilità, insomma nessuno, vedi il caso Romelu Lukaku, sarebbe davvero incedibile a fronte di proposte fuori dall’ordinario. Per evitare però una o più partenze illustri, il piano attuale dell'Inter prevede il guadagno di una discreta somma con le cessioni di quei calciatori che non fanno parte del progetto.

Andando per ruolo, la promozione del Monza in Serie A garantirebbe ai nerazzurri un incasso di 4 milioni di euro dal trasferimento obbligatorio di Michele Di Gregorio (anche se i brianzoli vorrebbero comunque riscattarlo a prescindere). Zinho Vanheusden, oggi al Genoa, dopo la costosa recompra della passata estate, potrebbe tornare alla base o essere inserito come contropartita (dal lauto valore) in qualche operazione di mercato. Discorso simile per Lorenzo Pirola, per cui il Monza vanta il diritto riscatto ma che potrà essere contro-riscattato dalla Beneamata (e piace molto al Sassuolo). Il discorso relativo a Valentino Lazaro, oggi al Benfica, è diverso. In prestito secco ai lusitani, l’austriaco sta disputando una buona stagione. Portasse i soldi a bilancio grazie all’ammortamento (una decina di milioni di euro) sarebbe tutto di guadagnato per le casse interiste.