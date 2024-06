Visita importante nella sede dell'Inter, in Viale della Liberazione, a Milano. Poco fa, dopo un breve incontro, è uscito George Gardi, potente intermediario con la Turchia, che lavora molto per il Galatasaray. Lo stesso agente che aveva curato il trasferimento a Istanbul di Mauro Icardi.

Possibile che il suo blitz nell'headquarter nerazzurro è per Marko Arnautovic, visto che il Cimbom lo aveva cercato in passato e potrebbe aver mantenuto intatto l'interesse, anche se la versione ufficiale è una perlustrazione tra i club di orima fascia per capire eventuali esuberi, costi e ottenere mandati di vendita.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!