L'Inter vince con serenità contro il Lecce e si riprende il secondo posto in solitaria. Un 2-0 liscio, comodo, arrivato grazie ai gol di Mkhitaryan e Lautaro al culmine di azioni di pregevole fattura come dicevano i vecchi radiocronisti. Al contempo, perdono Milan e Juventus: rossoneri sovrastati a Firenze ben oltre il 2-1 finale, mentre i bianconeri vanno sotto a Roma e non riescono a risalire la corrente. Eppure le cronache sportive non offrono particolare soddisfazione per chi ha a cuore le sorti del club nerazzurro.

"Il Lecce ha favorito la vittoria dell'Inter" è uno degli slogan sparati nel post-match del Meazza. "Il modo di giocare del Lecce, senza assilli di classifica, ha agevolato gli attacchi negli spazi degli avversari" un altro commento del dopo gara. Eppure, prima dei 90 minuti di San Siro, si parlava di Lecce ammazzagrandi e di trappolone per Inzaghi: facile immaginare coccodrilli che contemplassero esonero in vista, di fallimento e compagnia cantante. Poi, dopo i gol dell'armeno e del Toro, tutto dimenticato. Tutto facile. Tutto scontato. Tutto dovuto. Anzi, tutto facilitato e agevolato. Il Lecce, descritto precedentemente come "la squadra più difficile da affrontare" (cit. Dario Marcolin nel pre-gara di DAZN), improvvisamente diventa una sorta di squadraccia in gita premio.