Marc Cucurella da ieri è un nuovo giocatore del Chelsea. Buon laterale sinistro, che qualche interista ricorderà per averlo affrontato nell'ottavo di finale di Europa League quando vestiva la maglia del Getafe nell'agosto 2020. Ha fatto bene con il Brighton e la 'promozione' è legittima. Quello che lascia perplessi, anzi allibiti, è il prezzo pagato dai Blues: circa 60 milioni di euro. Nonsense. Il chiaro esempio degli anni luce che distanziano la Premier League da gran parte del resto d'Europa. Perché a parte il Gotha rappresentato da Real Madrid, Barcellona (che si sta vendendo anche l'anima per avere budget), Bayern Monaco e PSG, le altre non possono neanche lontanamente pensare a un affare del genere. Che quello inglese sia un sistema chiuso è chiaro, lo testimonia anche il pressing dello stesso Chelsea per Wesley Fofana (pronto a sfondare il tetto degli 80 milioni per un buon difensore). Motivo semplice: in Premier tutti i club godono di grande salute finanziaria, anche solo grazie ai diritti tv. Per questo nessuno ha bisogno di vendere un proprio punto di forza e per farlo le strade sono due: che sia il giocatore a insistere con forza (vedi Romelu Lukaku, caso comunque quasi unico) o che l'acquirente metta sul tavolo così tanti soldi da non poter essere respinto, ipervalutando il calciatore. Poi, gli stessi club di Premier League, a meno di acquisti top, tirano sempre su col prezzo quando trattano con il resto d'Europa. Perché alla fin fine nessuno è un fesso.

Questo preambolo di stretta attualità porta direttamente a quanto sta accadendo in casa Inter. La speranza di tutti i tifosi e probabilmente di una buona fetta di dirigenza è che il Paris Saint-Germain non invii una PEC con un'offerta da almeno 70 milioni per Milan Skriniar prima dell'inizio del campionato italiano, presunta deadline imposta in Viale della Liberazione (ma a onor del vero la deadline vera è il 1° settembre). Oppure che il famoso Chelsea non decida di investire 40 milioni per Denzel Dumfries, andando oltre i 25 milioni bonus compresi proposti inizialmente (e si torna al discorso di cui sopra, con offerte al ribasso extra Premier League). In attesa di capire se l'olandese sarà un vero obiettivo di Todd Boehly, è giusto focalizzarsi sullo slovacco per capire un po' cosa dobbiamo aspettarci.