"Simone Inzaghi davvero tanta roba". Questa è la battuta finale che Matteo Bonetti ha scelto di utilizzare per chiudere il suo breve discorso sull'Inter al termine del 3-0 rifilato nella semifinale della Supercoppa italiana alla Lazio. Per chi non lo conoscesse, Matteo Bonetti è un giornalista italiano e commentatore del calcio europeo per Paramount+.

In un minuto il collega ha fatto quello che in Italia nessuno si è mai deciso di fare con decisione. Nessuno eccetto i giornalisti vicino al mondo Inter. Cosa? Complimentarsi e sottolineare la bellezza del gioco offerto dall'Inter di Simone Inzaghi. In Italia c'è chi parla ancora di calcio "poco europeo", chi invoca più pressing, chi la butta sull'ippica, chi sulla caciara, chi sugli episodi arbitrali, chi sui bilanci e tanto altro ancora. Matteo Bonetti invece parla dell'Inter e parla di gioco implacabile e sbalorditivo, di gioco fluido, di chimica incredibile del gruppo, di squadra migliore del campionato.

Qui il suo discorso al termine di Inter-Lazio, diventato virale sui social:

E' mai possibile che per vedere un elogio così nei confronti dell'Inter bisogna spostarsi all'estero? Che l'Inter non sia protetta dalla stampa italiana, tutelata da un Paese in cui il calcio sta perdendo terreno rispetto agli altri campionati d'Europa? Che l'Inter sia attaccata ipotizzando falsi complotti in televisione? Che nessuno applauda con decisione e insistenza una squadra capace di segnare tre gol quando è in giornata storta? Dobbiamo convinverci, perché siamo indietro anni luce. Vogliamo però dirti grazie Matteo. Perché hai dato una bella lezione al nostro Paese.