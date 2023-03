L'Inter di Simone Inzaghi è al classico bivio stagionale. O la va o la spacca. Prendere o lasciare. Alle stelle o alle stalle. Campionato, Coppa Italia, Champions League: non si può scegliere, anche se lo scudetto è andato. Ma un posto fra le prime quattro è obiettivo troppo importante per il club nerazzurro, soprattutto dal punto di vista finanziario. Oggi si inizia al Meazza (altri settantamila e rotti sugli spalti) contro la Fiorentina in buona forma fisica e mentale, che ora forse pensa al campionato come allenamento per tentare il colpo grosso in Conference League. La Beneamata, invece, ha bisogno di ritrovare i tre punti dopo la sconfitta interna contro la Juventus condita dalle immancabili polemiche, sconfitta (la nona in ventisette partite), che ha fatto retrocedere i nerazzurri al terzo posto, scavalcata dalla Lazio che ha fatto la voce grossa nel derby della Capitale.

La gara di andata giocata lo scorso ottobre al Franchi, terminata con una rocambolesca vittoria dell'Inter per 4-3 grazie ad una zampata all'ultimo respiro di Mkhitaryan, ha confermato come la “Viola” sia da sempre un avversario fastidioso per i nerazzurri e che potrebbe essere ancora più fastidioso oggi se la squadra di Simone Inzaghi dovesse scendere in campo con il freno a mano tirato come contro la Juventus prima della sosta per le Nazionali. Sosta che ha fatto la sua vittima eccellente in casa Inter, parliamo di quell'Hakan Calhanoglu che da tempo aveva acquisito la titolarità nel ruolo di play della squadra. L'infortunio muscolare che costingerà il turco in infermeria almeno fino all'andata dei quarti di finale di Champions League in casa del Benfica, riporta in prima pagina Marcelo Brozovic, una volta insostituibile e ora incognita, anche se di lusso.