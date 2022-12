Questa sera ci sarà anche un po’ di Inter a giocarsi un posto nella finale del Mondiale in Qatar. La semifinale tra Argentina e Croazia sarà l’occasione per vedere la sfida a tinte nerazzurre tra Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic, avversari in nazionale prima di tornare a lottare per il Biscione a partire da gennaio e dal big match contro la capolista Napoli. Almeno un giocatore dell’Inter (e del Bayern Monaco, visto che dall’altra parte del tabellone si incroceranno Dayoy Upamecano e Noussair Mazraoui in Francia-Marocco) sarà quindi in campo per l’ultimo atto della Coppa del Mondo: una tradizione che va avanti dal lontano 1982. E mentre si attende lo spettacolo delle ultime tre gare del torneo, in casa nerazzurra son giorni che continua a rimbalzare con insistenza la parola ‘ritorno’.

Se ne sta parlando per quanto riguarda Beppe Marotta, secondo alcuni organi d’informazione nel mirino della Juventus, e per Achraf Hakimi, voglioso - pare - di tornare a Milano dopo il doloroso addio sull’altare del bilancio. Come già successo con Romelu Lukaku: proprio il precedente di Big Rom può lasciare accesa una piccola fiammella di speranza per un Hakimi 2.0 che, però, presenta delle evidenti differenze rispetto a quanto successo con il belga. Entrambi sono stati ceduti nella stessa finestra di mercato in cambio di importanti assegni arrivati da Parigi e da Londra, ma se Lukaku è riuscito a concretizzare il ritorno ad Appiano perché in rotta con il Chelsea (e con il tecnico Tuchel), perché raramente titolare e perché bravo ad approfittare di un improvviso cambio di proprietà dei Blues, la strada per il treno marocchino sembra invece essere più in salita: il PSG lo considera centrale nel progetto e, nel caso in cui dovesse essere lo stesso giocatore a spingere per tornare all’ombra del Duomo, c’è da scommettere che Nasser Al-Khelaifi non sarà per nulla disposto a fare sconti, sparando probabilmente alto sul prezzo. Anche come semplice conseguenza del tira e molla per Milan Skriniar e del muro alzato dall’Inter in estate dopo che l’affare Bremer è sfumato definitivamente.