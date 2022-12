Ultimo allenamento dell’anno ad Appiano Gentile, con tre calciatori della rosa che hanno lavorato a parte, per diversi motivi. Marcelo Brozovic non si è infatti aggregato ancora al gruppo nerazzurro poiché – in accordo con la staff interista e come successo anche a Denzel Dumfries - sta proseguendo l’iter di recupero post Mondiale. Il personalizzato di Stefan de Vrij ed Henrikh Mkhitaryan invece è dovuto invece ai rispettivi acciacchi: un trauma contusivo alla caviglia sinistra per l’olandese - che infatti non era stato convocato per la partita contro il Sassuolo - e una leggera lombalgia per l’armeno, che aveva costretto il calciatore a chiedere la sostituzione proprio nel secondo tempo del match contro i neroverdi.