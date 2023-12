Dopo la giornata di riposo concessa alla squadra dall'allenatore Simone Inzaghi dopo la vittoria contro il Napoli, l'Inter è tornata oggi ad Appiano Gentile, dove ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista dell'Udinese. Sessione di training alla quale non hanno preso parte i due neo infortunati De Vrij e Dumfries, e i già noti Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard. Problemino ad un dito per Marko Arnautovic che si è rotto la prima falange del mignolo della mano sinistra che però ha regolarmente preso parte all'allenamento con l'utilizzo di un tutore.

Presenti all'allenamento della prima squadra anche Matteo Cocchi e Giacomo Stabile.