Buone notizie dall'infermeria per Inzaghi e per l'Inter. Nell'allenamento di oggi, come riferisce Sky Sport, Milan Skriniar e Danilo D'Ambrosio hanno infatti lavorato con il resto del gruppo e 'vedono' il rientro in campo. Ancora seduta personalizzata, invece, per Henrikh Mkhitaryan e Joaquin Correa: l'obiettivo di entrambi è tornare a disposizione per la finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City.