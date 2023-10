Dopo aver ritrovato quasi tutti i nerazzurri impegnati nei giorni scorsi con le rispettive Nazionali, in attesa del rientro degli ultimi due interisti ancora in viaggio, ovvero i due sudamericani Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, Simone Inzaghi è tornato al lavoro con la sua Inter al Suning Training Centre per preparare la sfida di sabato contro il Torino. Di seguito le foto dell'allenamento.