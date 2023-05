Fuoriprogramma molto simpatico per Francesco Acerbi, difensore dell'Inter. Che al momento del suo arrivo ad Appiano Gentile per la rifinitura in vista della partita di Napoli, ha ricevuto da un tifoso interista un regalo curioso: un retino da pesca. Il motivo è presto spiegato: "Per acchiappare Erling Haaland, è un portafortuna", afferma il ragazzo. Acerbi riceve il regalo con un sorriso e un ringraziamento.

