Difficile che a due giorni da una partita delicata come il derby di Milano sia stato approfondito il discorso mercato, ma è chiaro che i prossimi giorni saranno i più caldi per definire il futuro del difensore olandese che ha il contratto in scadenza con i nerazzuri, come peraltro aveva assicurato proprio Pastorello nel corso di un'intervista con Rai Sport: "Ci sono dei colloqui in corso con la società positivi e distesi. Ci hanno fatto sapere che sarebbe di loro gradimento prolungare il contratto, non ci dispiacerebbe però sondare altri campionati come la Spagna o l’Inghilterra. Entro febbraio comunque daremo sicuramente una risposta", le sue parole.