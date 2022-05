C'è un uomo che lavora dietro le quinte, poco celebrato, che ha contribuito in maniera decisiva all'impresa del Real Madrid di centrare la finale di Champions League. Si chiama Antonio Pintus, figura da sempre molto apprezzata a Valdebebas, che dopo la sua esperienza all'Inter nello staff di Antonio Conte la scorsa estate è tornato in blancos come responsabile della preparazione fisica della prima squadra. Ieri, dopo il clamoroso ribaltone dei campioni di Spagna ai danni del Manchester City, anche lui è stato giustamente celebrato da Luka Modric negli spogliatoi: "Metodo Pintus", ha detto il croato mentre lo abbracciava festante.