Nel novembre 2012 l’Inter di Stramaccioni ha battuto 3-1 la Juventus in trasferta. Da quel giorno sono passati quasi 10 anni, prima che il tabù fosse interrotto domenica scorsa, quando l’Inter di Inzaghi ha vinto il Derby d’Italia 1-0 grazie alla rete di Calhanoglu, su calcio di rigore. Un successo storico, che nello stesso tempo è fondamentale per i nerazzurri che restano in corsa per lo scudetto. Il doppio motivo, dunque, ha portato tanto entusiasmo tra tutti i giocatori, che sono andati sotto il settore ospiti per festeggiare insieme ai tifosi e hanno lanciato le loro maglie. Tra questi c’è anche Calhanoglu, che è stato l’ultimo a fare questo gesto.