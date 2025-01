Quali stadi regalano le emozioni più forti in Italia? Per rispondere a questa domanda, il sito Casinos.com ha analizzato le recensioni di alcuni tra gli stadi più iconici italiani recensiti almeno cento volte su TripAdvisor. La ricerca ha analizzato oltre 18.445 recensioni per determinare il livello di coinvolgimento e passione sugli spalti, concentrandosi su parole chiave come "buona atmosfera", "rumoroso", "tifo", "coreografie", "canti", "fumogeni" e altri elementi che catturano l’energia del pubblico.



Dalla graduatoria emerge come lo stadio più coinvolgente per i tifosi in Italia sia l'Olimpico di Roma, che precede, un po' a sorpresa, il Tardini di Parma e il Bentegodi di Verona. Arranca San Siro, solamente sesto dietro anche al Maradona di Napoli e all'Artemio Franchi di Firenze. Ancora più giu l'Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus, che si piazza all'undicesimo posto addirittura dietro il Mapei Stadium dove giocano il Sassuolo e la Reggiana in Serie B.