Kristjan Asllani ha deciso di condividere con i tifosi albanesi la festa della qualificazione agli Europei su Instagram, dove il centrocampista dell'Inter è rimasto in diretta per alcuni minuti nel tragitto dallo stadio all'aeroporto di Chisinau. Il suo compagno di squadra all'Inter Denzel Dumfries ha colto l'occasione per mandargli un messaggio di congratulazioni, al quale ha risposto prontamente Nedim Bajrami: il giocatore del Sassuolo ha sfruttato questo momento, dando appuntamento all'olandese in vista della kermesse di giugno. "Ehi, Dumfries.

Ci vediamo in Germania. Uno contro uno in Germania", il 'guanto di sfida' lanciato dal centrocampista neroverde.