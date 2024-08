L'ex stella dell'Inter Wesley Sneijder, che ha assistito sul posto alla eSports World Cup a Riyadh, ha risposto ad alcune domande di Goal.com anche in merito ai nerazzurri: "Credo che l'Inter disputerà di nuovo una grande stagione. Per quanto concerne la Champions League, la scorsa stagione avevo più di un presentimento. Quest'anno sarà più difficile: se guardate le altre squadre, sono migliorate molto. Sarei felice se l'Inter raggiungesse le semifinali".

L'olandese parla poi dell'Arabia, confermando che a gennaio assisterà alla Supercoppa italiana: "Sarò qui per le prossime Supercoppe italiana e spagnola al 100%. La gente non è accorsa in massa solo negli ultimi due anni, quando sono arrivate le grandi stelle. I tifosi erano già negli stadi a sostenere i loro giocatori e le loro squadre. Questa cosa non cambierà, però c'è più qualità nel campionato saudita. Sono felice per loro. Se in futuro porteranno giocatori più talentuosi, potranno crescere enormemente e diventare uno dei campionati più forti al mondo".

Wes, in seguito, ha parlato a Calciomercato.com anche dei due connazionali che militano in nerazzurro: "Dumfries e De Vrij con gli Orange hanno fatto entrambi benissimo. Dumfries, si diceva che dovesse essere ceduto. Sì, non è il titolare assoluto, ma credo che sia un ottimo terzino. Sapete come possono essere i giocatori quando non giocano: iniziano a lamentarsi e vogliono andarsene. De Vrij ha giocato agli Europei e non sono sicuro che si aspettasse di essere un giocatore da prima squadra in nazionale. Ma ha fatto benissimo in Germania e sicuramente rimarrà all'Inter ancora un paio d'anni; Dumfries, invece, probabilmente quest'anno o l'anno prossimo se ne andrà".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!