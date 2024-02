Ormai anche Arrigo Sacchi riconosce la superiorità dell'Inter, sempre più lanciata verso lo scudetto anche per la frenata della Juventus. "Vantaggio importante - commenta Sacchi -. Anche se io continuo a pensare che i nerazzurri non si debbano sentire già arrivati al traguardo. Ma non credo che ci sia questo rischio, visto come hanno giocato con la Salernitana. Una prestazione di grande sostanza e di grande serietà".

Quello dell’Inter pare un dominio incontrastato in campionato. La squadra è cresciuta e pure il suo allenatore. Che ne dice?

"Non siamo ancora alla perfezione, anche perché resto convinto che nella vita si possa sempre fare di più e meglio. Però questi passi in avanti sono evidenti e convincenti".

Che cosa le piace di Inzaghi?

"Intanto devo dire che è un bravissimo ragazzo, molto educato e molto rispettoso. Ora mi sembra un allenatore più europeo. E’ migliorato tanto. Oggi è sulla strada giusta per diventare uno stratega. Prima era un bravissimo tattico, giocava sugli errori degli avversari. Ora crea calcio. Prima l’Inter, dopo aver segnato, si chiudeva in difesa. Adesso, invece, continua ad attaccare per fare il secondo gol. Vuol dire che l’obiettivo è il dominio del campo".

Dove è migliorata l’Inter?

"Penso che la finale di Champions dell’anno scorso sia stato uno spartiacque: i nerazzurri hanno perso, ma hanno lottato fino in fondo e hanno sfiorato più volte il pareggio. Lì, probabilmente, si sono convinti di essere all’altezza di una grande squadra come il City a patto di giocare un certo tipo di calcio. E da allora i miglioramenti sono stati costanti. La difesa è sempre molto attenta, il centrocampo è uno dei più forti d’Europa, i due attaccanti si completano e si muovono in funzione della squadra. E tutto questo è merito di Inzaghi".

Le piace il gioco dell’Inter?

"Per come sta in campo, l’Inter riempie gli occhi. Ha un’armonia precisa, ora è più completa perché ha più soluzioni: non si affida solo al classico “difesa e contropiede”. Fa un po’ di pressing, attacca con gli esterni, non lascia tanti uomini in zona arretrata".

