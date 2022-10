Analisi di Arrigo Sacchi sul 4-3 nerazzurro al Franchi. "L’Inter, a Firenze, scappa veloce come una lepre, va sul 2-0, poi si rintana (come purtroppo le capita spesso) e subisce la rimonta viola. Ma la squadra di Inzaghi ha forza, ha carattere, ha notevoli qualità tecniche e, alla lunga, porta a casa una vittoria che la rilancia - sottolinea l'ex c.t. alla Gazzetta dello Sport -. Non sono mancate le emozioni, a Firenze, ma va detto subito che i nerazzurri non hanno rubato nulla anche se il 4-3 è arrivato nei minuti di recupero. Mi sembra che i ragazzi di Inzaghi stiano bene fisicamente: ci sono giocatori, come Lautaro e come Barella, in ottima forma. Probabilmente manca ancora la mentalità vincente che porterebbe l’Inter a dominare il campo per tutta la partita".