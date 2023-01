Comincia con l'istantanea del gol qualificazione segnato da Francesco Acerbi in Coppa Italia contro il Parma la lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport da Andrea Ranocchia, l'anno scorso eroe contro l'Empoli alla stessa maniera dell'ex Lazio: "In effetti la partita è stata la fotocopia di quella della scorsa stagione e anche il gol di Acerbi, come il mio in semi rovesciata, è stato... strano per un difensore - le sue parole -. Da martedì mi arrivano un sacco di messaggi e tutti dicono che le similitudini sono evidenti. Se ci ripenso mi emoziono ancora, è stata forse la più bella della mia carriera ed è arrivata al momento giusto ovvero proprio al novantesimo. Io adesso ho una speranza: che la Coppa Italia finisca come nel 2021-22 ovvero con la vittoria da parte dell’Inter. L’inizio è stato uguale, speriamo pure l’epilogo".

Il discorso, inevitabilmente, si sposta su Monza-Inter, le due ultime squadre di Ranocchia, e soprattutto sull'errore macroscopico dell'arbitro Sacchi: "Sono sincero, guardo tante partite, ma non tutte con attenzione. Sabato ero a cena con amici e non ho visto tutto l’incontro. Un errore però, ho letto, c’è stato...".

In campionato l'Inter è a -10 dal primo posto.

"Il Napoli sta facendo un campionato a parte e ha perso la prima volta a gennaio. Non c‘è dubbio che sia favorito, ma la Juventus è venuta fuori e sarà lì fino alla fine. Le partite in calendario sono tante e, anche se l’Inter è indietro di 10 lunghezze, il divario non è incolmabile per Inzaghi che ha una rosa davvero forte. Finora sono mancati risultati negli scontri diretti: i primi quattro li hanno persi tutti e ora sono costretti a inseguire. In più, in una stagione decisamente particolare perché spezzata in due dal Mondiale, hanno avuto infortuni a giocatori chiave come Lukaku e Brozovic".