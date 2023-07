Il fischio d'inizio di Paris Saint-Germain-Inter, seconda amichevole del Japan Tour nerazzurro, è previsto per le 12 italiane. La sfida, di scena allo stadio nazionale di Tokyo, sarà visibile in diretta tv su Sky e DAZN; i lettori di FcInternews.it, come di consueto, potranno seguire la diretta testuale della sfida sul sito.

