C'è anche un po' di Inter tra i temi affrontati in conferenza stampa da Stefano Pioli. L'allenatore dell'Al-Nassr parla anche di Simone Inzaghi, suo erede sulla panchina della Lazio e storico avversario nei derby tra Inter e Milan: "Simone mi deve sempre ringraziare perché ha preso il mio posto alla Lazio, quindi io gli ho permesso di fare questa grandissima carriera (ride, ndr). Sta dimostrando di essere un grandissimo allenatore. Ci siamo incrociati negli ultimi derby ed era contento di incontrarmi, quasi sempre".

Poi un passaggio sull'ex nerazzurro Marcelo Brozovic, ritrovato nell'esperienza in Arabia: "Ho ritrovato Brozo, ho avuto un buon rapporto con lui all'Inter. Ho sempre pensato che fosse un ottimo giocatore. È molto simpatico come ragazzo, matto come un cavallo".

