"Le parole del presidente della UEFA Aleksander Ceferin sull’inadeguatezza degli stadi italiani fanno male, ma immortalano purtroppo la realtà. Le precedenti leggi sugli stadi non hanno sortito i risultati sperati, è dunque arrivato il momento di un decreto ad hoc che individui modalità certe e veloci per realizzare impianti moderni, comodi e multifunzionali". Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, responsabile nazionale Sport del partito, commenta le dichiarazioni di Ceferin a proposito dello stato allarmante degli stadi del nostro Paese.

Marceschi prosegue: "È ora di colmare, attraverso un piano nazionale, un gap con il resto d’Europa che riguarda gli stadi più grandi, quelli più piccoli nonché i palazzetti. Pertanto, ritengo necessario snellire i processi burocratici, aiutare i sindaci e attuare meccanismi virtuosi che favoriscano l’ingresso del capitale privato negli investimenti degli stadi. Ci auguriamo che questi siano gli elementi fondanti, come del resto annunciato dal ministro Andrea Abodi, del decreto Sport di prossima emanazione".