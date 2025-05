Il futuro di Simone Inzaghi sarà ancora con l'Inter. Firmerà l'estensione contrattuale a breve, allungando l'accordo oggi in scadenza al 2026 e arrivando fino al 2027, come riporta oggi Tuttosport. Il tutto, si legge, avverrà subito prima della partenza per gli Stati Uniti.

Al tecnico, capace di centrare due finali di Champions League in tre anni, verrà adeguato l'ingaggio, oggi pari a 6,5 milioni a stagione più 3 di bonus. Ci sarà infatti una riparametrazione secondo i risultati economici raggiunti.