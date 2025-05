Il teatro della finale di Champions League che vedrà protagoniste Inter e Paris Saint-Germain sarà l'Allianz Arena. L'impianto bavarese può contenere 64.500 spettatori e, come disposto dalla Uefa, ai due club spetterà poco più della metà dei tagliandi totali.

Lo stadio - come ricorda la Gazzetta dello Sport - fu inaugurato nel 2005 e costruito fuori città, si può raggiungere attraverso la linea U6 della metro. La Uefa, attraverso il suo sito ufficiale, ha annunciato di aver messo a disposizione 64.500 tagliandi. Di questi, 38.700 saranno riservati ai tifosi e al pubblico generico. L’Inter e il Psg, in attesa dell'ufficialità, dovrebbero avere 18.000 tagliandi a testa. Saranno messi in vendita in tutto il mondo attraverso il sito ufficiale della Uefa (UEFA.com/tickets). Ognuno potrà acquistare fino a due biglietti.

Il prezzo oscilla dai 70 ai 950 euro. I biglietti sono divisi in quattro categorie. La meno costosa è la “Fans First”, destinata ai tifosi di Inter e Psg. Il costo è – appunto – di 70 euro. Le altre tre, tutte aperte al pubblico si dividono in Categoria 1 (950 euro), Categoria 2 (650) e Categoria 3 (180). Il prezzo varia a seconda del settore nello stadio, ovviamente. Per le persone con disabilità è previsto un biglietto di 70 euro, identico alla tariffa “Fans First”. Questo include un secondo ticket gratuito per un accompagnatore.

I biglietti della finale saranno distribuiti tramite l’app ufficiale UEFA Mobile Tickets, disponibile gratuitamente sia per Android sia per iPhone. Con l’app inoltre si può scaricare, conservare, trasferire o assegnare un biglietto a un ospite in qualsiasi momento.